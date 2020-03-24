Куда отправляют конфискованные у спекулянтов маски в Алматы

В Алматы проводят рейдовые мероприятия по пресечению мошеннических схем при продаже медицинских масок и антисептических средств, а также по фактам необоснованного завышения цен при их реализации.

3 млн масок распределено между городскими службами Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе акимата мегаполиса, передает zakon.kz.

В Алматы проводят рейдовые мероприятия по пресечению мошеннических схем при продаже медицинских масок и антисептических средств, а также по фактам необоснованного завышения цен при их реализации. В результате по городу Алматы были задержаны лица, которые продавали медицинские маски по завышенным ценам, без соответствующих документов на осуществление предпринимательской деятельности.

На основании протокола Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан все изъятые медицинские маски незамедлительно были переданы в Управление общественного здоровья города Алматы.

Изъятые 3 млн масок были распределены по медицинским организациям города, которые на передовой реализуют усиленные санитарно-эпидемиологические меры.

Свыше 2 млн медицинских масок было направлено в Управление общественного здоровья г. Алматы для обеспечения медицинских сотрудников, которые сегодня работают в провизорных стационарах и изоляторах, а также осуществляют медицинское наблюдение за лицами, находящимися на домашнем стационаре.

Оставшиеся средства индивидуальной защиты также были переданы эпидемиологам, сотрудникам департаментов контроля качества и безопасности товаров и услуг, внутренних дел, ЧС, Нацгвардии и др.

Вместе с тем маски были направлены сотрудникам общественной приемной Open Almaty, которые в круглосуточном режиме по номеру 1308 консультируют горожан по всем вопросам, в том числе касающимся противодействия распространения коронавирусной инфекции.

В ходе рейдовых мероприятий было также изъято 16 тонн спирта. На сегодня спирт направлен в медицинские организации для применения в качестве дезинфицирующего средства при стерилизации.



В целом акиматом города Алматы продолжается работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции. После решения о введении карантина на 27 блокпостах работают сотрудники силовых структур и медицинских организаций. В городе определены зоны очага COVID-19, проводятся дезинфицирующие мероприятия. Цель - разорвать цепочку коронавируса. Власти города, в свою очередь, призывают горожан соблюдать режим карантина и меры личной профилактики, по возможности - самоизолироваться.

По возникающим вопросам звоните в круглосуточный call-center 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует проинформировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и через мобильное приложение Darmen.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!