Кому полагаются продуктовые корзины на период карантина, рассказали в акимате Алматы

На данный момент определены 18618 семей.

Кто получит продуктовые корзины во время карантина рассказали в акимате Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

В городе запустили программу по поддержке продуктами питания и первой необходимости для малоимущих семей.

По словам заместителя акима Алматы Сапарбека Туякбаева, на данный момент определены 18618 семей. Из них 9970 - это малообеспеченные семьи, 2585 - одиноко проживающие пенсионеры, 5143 - инвалиды 1 и 2 группы и плюс 919 семей, воспитывающих детей инвалидов. По его словам, круг будет расширятся.

Кроме того, сейчас прорабатывается механизм по оказанию материальной помощи в денежном эквиваленте - 42 500 тенге.

Стоит отметить, что партия "Nur Otan" выделила 150 миллионов тенге для приобретения санитарно-гигиенических комплектов, которые также передадут малоимущему населению. 700 комплектов уже выданы.

На вопрос, будет ли эта помощь предоставляться только на период карантина, Сапарбек Туякбаев ответил, что цель акимата – поддержать население и они хотели бы эту акцию продолжить.

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