В Алматы 15 очагов коронавирусной инфекции

В провизорных госпиталях Алматы находятся 672 человека, на карантине - 598, на домашнем карантине - 1549 человек. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.

На сегодняшний день в городе Алматы зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции, в том числе двое детей, сообщает zakon.kz.

Пациенты изолированы в инфекционных больницах, состояние - удовлетворительное, у двоих - средней степени тяжести, без ухудшений.

В провизорных госпиталях Алматы находятся 672 человека, на карантине - 598, на домашнем карантине - 1549 человек. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.

По данным Департамента контроля качества товаров и услуг города Алматы, во всех очагах в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса усилены противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага.

На сегодня на территории Алматы - 15 очагов коронавирусной инфекции.

В Алатауском районе - 2 очага заражения, расположенных по адресу мкр. "Заря Востока", ул. Сары-ой, 234; мкр. "Аккент", 7.

В Алмалинском районе - 4 очага по адресам ул. Желтоксан, 125; ул. Байтурсынова, 78/1; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7.

В Медеуском районе - 3 очага по адресам ул. Зенкова, 59; ул. Достык, 162; ул. Гоголя, 75.

В Жетысуском районе - 2 очага по ул. Енликгул, 34а; Волочаевская, 51.

В Турксибском районе зарегистрировано 4 очага по следующим адресам - мкр. "Алтай-1", 8; мкр. "Жас Канат", 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63.

Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами и т. д. Цель - снизить риски заражения коронавирусной инфекцией самого лица, инфицирования родных, близких и окружающих. Акиматом города, медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры по локализации и предотвращению его экспорта за пределы зоны очага.

В свою очередь, солидарность и ответственный подход каждого жителя города позволит сократить сроки выявления инфицированных лиц и их оперативной изоляции.

В случае проявления клинических симптомов (повышение температуры тела, сухой продолжительный кашель, слабость) необходимо вызвать участкового врача на дом по телефону или вызвать к себе врача "скорой медицинской помощи".

Не заниматься самолечением, принимать препараты только по назначению врача, соблюдать меры профилактики:

- проветривать помещения не менее 2 раз в день;

- проводить влажную уборку ежедневно;

- часто мыть руки с мылом;

- использовать отдельную посуду, средства личной гигиены (полотенце, зубную пасту, бритвенные приборы и т. д.).

Лицам, контактировавшим с зараженными коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-19 в семье, по месту работы (учебы).

По вопросам звоните в круглосуточный call-center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует информировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и в приложении Darmen.

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