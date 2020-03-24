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Биртанов ответил, когда в Казахстане отменят режим ЧП

Стоит надеется, что к 15 апреля заболеваемость пойдет на спад.

Фото : zakon.kz24 марта 2020, 22:33

Глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов ответил, что возможность продления режима ЧП в Казахстане зависит от эпидемиологической обстановки в стране, сообщает zakon.kz.

Интервью опубликовано на официальном сайте Министерства здравоохранения РК в Facebook.

По его словам, стоит надеяться, что к 15 апреля заболеваемость пойдет на спад. В этом случае, глава государства может принять такое решение.

Если ситуация останется негативной, то конечно, возможно продление чрезвычайного положения, - сказал министр.

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