Биртанов ответил, когда в Казахстане отменят режим ЧП
Стоит надеется, что к 15 апреля заболеваемость пойдет на спад.
Фото : zakon.kz24 марта 2020, 22:33
Глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов ответил, что возможность продления режима ЧП в Казахстане зависит от эпидемиологической обстановки в стране, сообщает zakon.kz.
Интервью опубликовано на официальном сайте Министерства здравоохранения РК в Facebook.
По его словам, стоит надеяться, что к 15 апреля заболеваемость пойдет на спад. В этом случае, глава государства может принять такое решение.
Если ситуация останется негативной, то конечно, возможно продление чрезвычайного положения, - сказал министр.
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