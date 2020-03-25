Как казахстанские врачи работают в условиях карантина

В день поступает до 300 звонков с подозрением на коронавирус.

Ежедневно бригады "скорой помощи" выезжают на вызовы к тем, у кого имеются подозрения на коронавирус. В день поступает до 300 таких звонков, и врачи должны быть готовы встретиться с зараженным, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал Евразия.

По всему городу имеются 12 подстанций. Каждый день на работу заступают 700-800 человек. В условиях карантина, говорят медики, число обращений на номер 103 возросло. Телефоны в диспетчерской не смолкают ни на минуту.

Кроме того, врачи ежедневно объезжают по списку тех, кто находится на домашнем карантине. При этом на экстренные вызовы приходится выезжать не только по городу, но и за его пределы. Проезд для спецтехники через все блокпосты открыт.

У нас 27 блокпостов вокруг Алматы, все бригады "скорой медицинской помощи" выезжают. Например, есть в Карасайском районе, Медеуском, микрорайон Алатау. Мы выезжаем, нет никаких препятствий на блок-постах, - рассказал директор службы скорой медицинской помощи управления общественного здоровья города Азамат Аменов.

Специальная одежда, а это костюм, халат, маска, фартук, очки, головной убор и сапоги, обязательные атрибуты врачей, выезжающих к пациентам с симптомами любого инфекционного заболевания. Все это служит защитой медика от заражения. Чтобы надеть экипировку и отправиться на очередной выезд, врачу даются считанные минуты.

Когда поступает вызов на подозрение коронавируса, нам нужно за 10 минут надеть спецодежду и выехать со станции. В день 5-6 выездов, порой, в костюме нужно быть до 10 часов в день. Это, конечно, нелегко, - поделился фельдшер скорой медицинской помощи Жанадил Конкеев.

Тем временем, чтобы минимизировать прямой контакт врачей с пациентами, в столице работает онлайн-консультация врачей службы 1430. Это специалисты разного направления, помощь которых казахстанцы могут получить по видеосвязи. А в условиях режима ЧП услуга стала бесплатной. Как и полагается педиатру, Раушан Кулжабаева включает все свое обаяние. Пусть даже ее маленький пациент не как обычно, на соседнем стуле, а на экране монитора. Опытный врач сможет помочь и на расстоянии. Не сомневается в этом и Альбина Касенова. У ее 3-летнего сына Елжаса простуда.

В связи с ЧП не смогла выйти из дома, чтобы показать ребенка врачу. Очень удобная программа. Врачи квалифицированные. На связь выходят вовремя, в любое удобное для меня время, - рассказал жительница города Альбина Касенова.

С тех пор, как в Казахстане ввели режим ЧП, обращений стало больше, говорит Раушан Кулжабаева .

Когда пик пошел, каждый 2-й звонил по этому новому вирусу. Было столько вопросов, которые в соцсетях широко доступны. Но, тем не менее, когда это слышится от врача, когда рекомендации дает врач, это дает уверенность пациенту, - заметила врач-педиатр высшей категории Кулжабаева Раушан.

В Министерстве здравоохранения отметили, что врачей-инфекционистов в стране на сегодня достаточно. Сейчас все медучреждения на карантине. В обычном режиме обслуживаются лишь экстренные случаи. Это травмы, операции, роды.

Не надо ходить в больницы абсолютно. Потому что больницы закрыты на карантин сейчас. Надо набирать 103 или 1406. Вас обязательно спросят, что Вас тревожит, какие симптомы у Вас. Если это другие какие-то болезни, то приедут обычные врачи. Если же у Вас показания на коронавирус, если Вы были за рубежом, то к Вам приедут врачи в индивидуальных средствах защиты, - отметил официальный представитель министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

В регионах, не закрытых на карантин, работа поликлиник проходит в штатном режиме, за исключением некоторых правил, которые одинаковы для всех – не создавать очереди, придерживаться правил гигиены и соблюдать дистанцию.

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