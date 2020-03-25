Рекомендации отца. Министр образования рассказал, чем занять детей на время карантина

Это небольшая рекомендация не министра образования, а отца, который хочет, чтобы свободное время, которое внезапно появилось у нас, было использовано с пользой и сблизило нас с нашими детьми, - Аймагамбетов.

Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов обратился к родителям, сообщает zakon.kz.

Дорогие родители! С 16 марта у наших детей начались весенние каникулы. Они продлятся 21 день, и очень важно провести их интересно и познавательно. Тем более сейчас, когда большинство родителей находятся дома и могут им в этом помочь, - сказал Асхат Аймагамбетов.

Его сын учится в 4 классе, и он очень любит читать. С начала учебного года они вместе прочитали "Робинзона Крузо", "Приключения Тома Сойера", "Менің атым - Қожа", трилогию "Кочевники", а книга "Дети капитана Гранта" стала нашей любимой. Еще им нравится читать про мифы и легенды Древней Греции и Древнего Египта.

Очень важно, чтобы родители помогали своим детям и прививали любовь к чтению. Если ребенок будет часто видеть родителей с книгой, то вскоре он последует их примеру.

Самым любимым жанром литературы лично для меня с детства была научная фантастика. Произведения таких авторов, как Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, братья Стругацкие, Клиффорд Саймак, Роберт Хайнлайн, будоражили мое воображение и заставляли целыми днями обдумывать содержимое этих рассказов. Все это привело к тому, что вскоре я серьезно заинтересовался научной литературой. Поэтому я считаю, что очень важно приобщать детей именно к этому жанру. Попробуйте познакомить ребенка с вашими любимыми произведениями, которыми вы зачитывались в детстве. И не забывайте о том, что, чем больше ребенок читает вне школы, тем проще ему дается учебная программа, - сказал он.

Помимо чтения, можно всей семьей смотреть познавательные видео: уроки, тренинги, научные опыты, TED-конференции. Список образовательных ресурсов вы сможете найти на сайте министерства образования и науки.

На этот непростой период мы договорились с провайдерами интернета, что трафик при посещении образовательных сайтов будет бесплатным. Это тем более актуально, когда организации дополнительного образования, секции и курсы не работают. Также это хорошая возможность приучить детей получать знания в онлайн-формате, что, несомненно, пригодится в будущем, - сказал он.

Многих родителей волнует вопрос: как будет организован учебный процесс после каникул?

Сейчас мы готовим и тестируем информационные системы, которые помогут продолжить обучение в дистанционном формате. Более того, некоторые занятия мы будем проводить через телевизионные каналы. Для наших учителей и школьников это пока непривычный формат, поэтому прошу отнестись с пониманием и уважением к работе педагогов, которые очень скучают по нашим детям и ждут, когда они придут в школы, - подытожил министр.

Ведь только от нас с вами зависит, насколько они будут счастливы.

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