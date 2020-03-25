Деньги дезинфицируют в Китае из-за коронавируса 

Вернуть банкноты в обращение разрешено только через неделю.

В Китае изымают из касс и банкоматов бумажные купюры. Их будут обрабатывать специальным раствором и ультрафиолетом, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Вернуть банкноты в обращение разрешено только через неделю. Стерилизуют как юани, так и иностранную валюту. Все банкноты после процедуры обеззараживания остаются в хранилищах в течение семи дней и только потом их возвращают в отделения банков.

Регулятор Китая издал руководство для финансовых учреждений, как уменьшить распространение вируса, ещё в феврале. Он рекомендует чаще дезинфицировать клиентские стойки и банкоматы, уделяя особое внимание устройствам ввода пароля. По данным властей страны, банкноты, собранные в больницах, не будут возвращать в обращение после обработки, а оставят запечатанными в хранилищах. Регулятор советует кредитным организациям предоставлять клиентам новые банкноты вместо использованных.

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