В Алматы изъяли более 4 млн масок у спекулянтов

За нарушения режима карантина к административной ответственности привлечены 84 человек.

В Алматы продолжают выявлять и пресекать факты реализации товаров первой необходимости по завышенной стоимости во время ЧП, сообщает zakon.kz.

Мобильная группа (из числа сотрудников прокуратуры, Акимата, Департаментов полиции, государственных доходов и экономических расследовании города Алматы) продолжает выявлять и пресекать факты реализации (спекуляции) товаров первой необходимости по завышенной стоимости, а также нарушений условий чрезвычайного положения и карантина, - говорится в сообщении прокуратуры города Алматы.

Выявлены 9 фактов реализации медицинских масок по завышенным ценам, без документов на осуществление предпринимательской деятельности. Изъято более 4 млн масок, которые переданы в Управление общественного здоровья Алматы (Антикоррупционная служба Алматы – 2 млн единиц, ДЭР по Алматы – 2,1 млн единиц).

Идет досудебное расследование по ч.1 ст.214 УК.

Кроме того, за нарушения режима карантина к административной ответственности привлечены 84 лица (по ст.476 КРКоАП), в том числе 39 арестов (73 пересечение границы и 11 субъектов предпринимательства).

К примеру, 23 марта 2020 года за незаконное пересечение границы карантинной зоны в пешем порядке решением Специализированного межрайонного административного суда Алматы гражданин П. подвергнут административному аресту сроком на 2 суток (ст.476 КоАП РК).

Если Вам стало известно о фактах нарушения режима чрезвычайного положения, просим сообщить Мобильной группе по номеру +7 701-172-27-07, +7-701-755-06-99 или обратиться по адресу: Алматы, пр. Желтоқсан 189, телефон дежурного прокурора: +7 (727) 265-03-03.

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