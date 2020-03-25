Девушка из СКО, у которой нашли коронавирус, проявила сознательность и вызвала скорую

На сегодня все контактные лица установлены и взяты на карантин.

Руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Тимур Султангазиев во время онлайн-брифинга рассказал, что состояние здоровье пациентки в Петропавловске, у которой выявлена коронавирусная инфекция, удовлетворительное, передает корреспондент zakon.kz.

- В Северо-Казахстанской области подтвердился один случай коронавирусной инфекции. Пациентка 1993 года рождения, жительница города Петропавловск прибыла из Российской Федерации, из города Омск, где была на учебе. Вечером 23 марта приехала транзитным поездом. Все контактные лица установлены и взяты на карантин. С вокзала пациентка доехала домой, на улицу не выходила, контактировала только с мамой. На следующий день, 24 марта, обратилась в скорую медицинскую помощь с жалобами на повышение температуры 37,6 градусов. Бригада скорой с учетом эпидситуации в РФ в полной защитной экипировке транспортировали и госпитализировали ее в провизорный стационар, - сказал Султангазиев.

По его словам, у пациентки взяты лабораторные анализы, которые дали положительный результат на коронавирусную инфекцию.

- Взяты лабораторные анализы, показавшие положительный диагноз на коронавирусную инфекцию. Дополнительно анализы направлены в лабораторию в Алматы, окончательные результаты анализа будут еще доведены до общественности. На сегодня состояние пациентки удовлетворительное, температуры нет, жалоб не предъявляет. Установлены все люди, находящиеся в контакте с ней, в том числе и пассажиры поезда. Все они изолированы в карантинные стационар, взяты лабораторные анализы. Состояние у всех удовлетворительное, - добавил глава управления.

Он также сообщил, что все медучреждения города Петропавловск перешли на усиленный режим работы. Подготовлены 65 коек в инфекционном стационаре, 250 - в провизорном и более 500 коек - в карантинном стационаре для контактных лиц.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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