Дезинфекция подъездов началась в Алматы

В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования жителям не стоит выходить из квартир в течение пяти часов.

Управлением жилищной политики Алматы организована ежедневная мойка дорог — 2 раза в день, сообщает zakon.kz.

Для этого привлечено 90 поливомоечных, 54 тротуароуборочных машины и 962 дорожных рабочих. Еще 112 человек занимаются дезинфекцией урн, скамеек и остановок.

Сегодня, 25 марта с 9.00 часов началась дезинфекция подъездов, где задействовано 32 бригады. Планируется обработать 8633 подъезда (2868 домов) и 1441 двор, - говорится в сообщении акимата города Алматы.

Перед работой через громкоговоритель делается объявление, после в подъездах вывешивается график следующих обработок.

В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования просим в течение пяти часов не выходить из квартир. График следующих обработок будет размещен в подъездах, - предупреждает акимат.

25 марта также планируется дезинфекция набережной рек Есентай, Большая Алматы и Теренкур.

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