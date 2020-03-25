Дезинфекция подъездов началась в Алматы
В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования жителям не стоит выходить из квартир в течение пяти часов.
Фото : Акимат Алматы25 марта 2020, 12:05
Управлением жилищной политики Алматы организована ежедневная мойка дорог — 2 раза в день, сообщает zakon.kz.
Для этого привлечено 90 поливомоечных, 54 тротуароуборочных машины и 962 дорожных рабочих. Еще 112 человек занимаются дезинфекцией урн, скамеек и остановок.
Сегодня, 25 марта с 9.00 часов началась дезинфекция подъездов, где задействовано 32 бригады. Планируется обработать 8633 подъезда (2868 домов) и 1441 двор, - говорится в сообщении акимата города Алматы.
Перед работой через громкоговоритель делается объявление, после в подъездах вывешивается график следующих обработок.
В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования просим в течение пяти часов не выходить из квартир. График следующих обработок будет размещен в подъездах, - предупреждает акимат.
25 марта также планируется дезинфекция набережной рек Есентай, Большая Алматы и Теренкур.
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