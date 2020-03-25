Информация о "новом китайском хантавирусе" - фейк

Хантавирусы - род вирусов, впервые обнаруженный в 50-х годах.

Информация о первой смерти, зафиксированной в Китае от нового хантавируса - фейк, передает zakon.kz.

В СМИ и соцсетях на фоне пандемии коронавируса распространяется новая "страшилка". Но в ней далеко не все правда, - сообщает telegram канал Zanamiviehali.

Хантавирусы - род вирусов, впервые обнаруженный в 50-х годах.

Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов или продуктов их жизнедеятельности. Передача от человека к человеку не характерна для него, подобные случаи были зафиксированы только Аргентине и Чили. Также известны случаи заражения после укусов некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Чаще всего человек заражается в теплые и засушливые времена года, когда люди в большом количестве выходят на прогулки в лес.

Среди симптомов — лихорадка, кровотечение, а также повреждение почек.

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