Какая ответственность грозит за нарушение режима ЧП

За неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период ЧП, предусмотрена уголовная ответственность.

Нарушение режима карантина и невыполнение требований, установленных при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, влечет административную ответственность, сообщает zakon.kz.

Лица, несоблюдающие установленные в период чрезвычайного положения требования предостерегаются о недопустимости противоправного поведения впредь либо привлекаются к штрафу в размере 10 МРП (26 510 тенге) или административному аресту на срок до 15 суток (статья 476 КоАП РК).

Например, владельцы объектов общественного питания, режим работы которых временно переформатирован по принципу "доставки до клиентов" либо владельцы непродовольственных торговых рынков, деятельность которых временно приостановлена, за несоблюдение данных требований привлекаются в зависимости от последствий правонарушения к штрафу либо аресту.

Нарушение установленных ограничений по режиму въезда и выезда с территории столицы и Алматы также влечет штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге) или административной арест на срок до 15 суток (статья 476 КоАП РК).

Протокола об административных правонарушениях по таким правонарушениям составляют органы внутренних дел или органы санитарно-эпидемиологического надзора, а дела рассматриваются судами (дистанционно).

Сообщаем, что за неповиновение законным требованиям органов внутренних дел лица могут быть привлечены к штрафу в размере до 40 МРП (106 040 тенге) либо административному аресту на срок до 10 суток (статья 667 КоАП РК).

Также административная ответственность установлена за невыполнение законных предписаний органов санитарно-эпидемиологического надзора (статья 462 КоАП РК).

К примеру, субъекты малого предпринимательства за такие действия привлекаются к штрафу в размере 100 МРП (265 100 тенге), среднего предпринимательства в размере 200 МРП (530 200 тенге), а крупного предпринимательства в размере 500 МРП (1 325 500 тенге).

При необходимости их деятельность может быть приостановлена судом до трех месяцев.

Лица, отказывающиеся от карантинного стационара или несоблюдающие требований по изоляции на дому (домашний карантин) могут содержаться под охраной в медицинских учреждениях.

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 16 марта 2020 года в целях предупреждения распространения COVID-19 введен стационарный и домашний карантин.

Ограничительные мероприятия, предусмотренные данным актом, в том числе карантин, обязательны для исполнения населением и юридическими лицами независимо от форм собственности.

К примеру, лицам, находящимся в карантинном стационаре в течение карантина (14 дней) не разрешается покидать место карантинизации, а лицам, находящимся на изоляции на дому в течение изоляции (14 дней) запрещается посещение мест массового скопления населения.

Сообщаем, что лица, отказывающиеся от карантинного стационара или несоблюдающие требований по изоляции на дому (домашний карантин), могут быть привлечены судом к административному аресту на срок до 15 суток и содержаться под охраной сотрудников органов внутренних дел в специальных или медицинских учреждениях.

Протокола об административных правонарушениях по таким правонарушениям составляют органы внутренних дел или органы санитарно-эпидемиологического надзора, а дела рассматриваются судами (дистанционно).

Превышение предельных розничных цен на продовольственные и иные товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения, в условиях режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность.

Субъекты внутренней торговли за совершение таких действий привлекаются к штрафу в размере 100 МРП или 265 100 тенге.

Повторное совершение таких действий влечет штраф в размере 200 МРП или 530 200 тенге (статья 202 КоАП РК).

Штраф налагается акимом области, города республиканского значения и столицы, района (города республиканского, областного значения и столицы) и его заместителями.

Дополнительно отмечаем, что за неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период ЧП, также предусмотрена уголовная ответственность. Наказания в виде штрафа в размере до 2 000 МРП (5,3 миллиона тенге) или лишения свободы на срок до двух лет (статья 379 УК РК).

Напоминаем, что вы можете получить дополнительную юридическую информацию и консультации по разъяснению правовых вопросов, связанных с Указом Президента Республики Казахстан "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", а также с введением карантина в городах Нур-Султан и Алматы: 119 сall-центр Правовой информационной службы МЮ РК (по всему Казахстану со стационарных телефонов) или 58-00-58 (для городов Нур-Султана и Алматы). Вопросы также принимаются по номеру WhatsApp: + 7 (708) 6935631, а также на официальных страницах в соцсетях Министерства юстиции. Ответы по наиболее часто задаваемым вопросам размещаются на официальном сайте и распространяются через СМИ. При Министерстве здравоохранения также функционирует cаll-центр 1406 или +7 7172 76 80 43, где граждане могут узнать информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом. С официальной и актуальной информацией по принимаемым мерам в борьбе с коронавирусной инфекцией можно ознакомиться на сайте, - сообщили в Министерстве юстиции РК.

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