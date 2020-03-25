Как будут проходить дистанционные уроки в Казахстане 

С 6 апреля школы начнут четвертую четверть в дистанционном формате.

В условиях усиления мер борьбы с распространением коронавируса с 6 апреля школы начнут четвертую четверть в дистанционном формате, сообщает zakon.kz.

Сейчас каникулы и дети отдыхают. А учителя готовятся продолжать обучать детей теперь в новом формате. Впрочем, учителя на каникулах всегда работали над повышением своего педагогического мастерства, занимались пополнением методической копилки, подбирали материалы для будущих уроков. А сейчас наступило время, когда учителям привычную подготовку придется усилить и цифровыми компетенциями, перестроить работу в этом направлении. Да, это непросто, нелегко. Тем более у учителей школ нет системного опыта работы в дистанционном режиме. Этого от них и не требовалось. Но на уроках учителя работали с цифровыми образовательными ресурсами, с электронными учебниками, с системами электронных журналов. Пожалуй, это весь перечень того, чем в обычное время учителя пользовались. Надо признать, что это тоже определенный опыт, - написала на своей странице в Facebook вице-министр образования Шолпан Каринова.

Сейчас администрации школ, руководители методических объединений, сами педагоги ведут активную работу по подготовке к переходу на "дистанционку".

Важно, чтобы было правильное понимание этого вопроса. Дистанционный урок- это не тот же школьный урок в сорок минут. Здесь другие подходы, другие принципы. В столь непростое время не должно быть кривотолков и относительно того, что кто-то заставляет педагогов записывать онлайн уроки и другое. В создавшихся условиях это нужно и необходимо самому учителю, это новые условия его работы. Самое главное, ждут от него интересных уроков ученики. В первую очередь, просим с пониманием отнестись родителей, помочь своему ребенку осваивать учебный материал в новых условиях, помочь учителю наладить необходимый контакт с учеником, вместе достигать нужных результатов. Только так мы сможем в это трудное время преодолеть сложности и организовать правильно учебный процесс, дать детям необходимые знания и компетенции, - сказала она.

Вице-министр образования понимает, что есть проблемы отсутствия качественного интернета у определенной части школ, отсутствия в домашних условиях компьютеров у некоторых детей и педагогов, есть случаи, когда в семье несколько детей, отсутствия готовых интернет -платформ. Все эти вопросы будут решаться индивидуально, видение по их решению уточняются.

Создан Проектный офис при Министерстве образования и науки, при региональных управлениях образования по организации дистанционного обучения. Изучен международный опыт, опыт соседних стран, в которых также ведется работа по временным мерам организации учебного процесса в период пандемии. Подготовлены рекомендации для школ, для педагогов. Разработаны специальные онлайн, теле-курсы, вебинары.

Кроме того, в помощь детям и педагогам на телевизионных каналах "Балапан" и "Ел-Арна" с начала четвертой четверти ежедневно пять дней в неделю будут транслироваться уроки для учащихся 1-11 классов. Сейчас каждый день идут специальные съемки этих теле-уроков. Более 2 тысяч теле -уроков будут подготовлены для детей. Они разработаны в полном соответствии ГОСО и учебных программ. Для их подготовки прикладываются немало усилий. Лучшие педагоги школ г. Нур-Султан, Назарбаев Интеллектуальных школ, республиканских, международных, частных школ будут вести уроки для детей всей страны.

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