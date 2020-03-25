Второй случай коронавируса выявили в Шымкенте

На сегодняшний день в стране подтверждены 80 случаев регистрации коронавирусной инфекции.

На 16:40 час. 25 марта 2020 г. в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Шымкент, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 80 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 41 случай,



в Алматы – 31 случай,

в Караганде - 2 случая,

в Алматинской области - 1 случай,

в Актюбинской области - 1 случай,

в Шымкенте - 2 случая,

в Жамбылской области - 1 случай,

в Северо-Казахстанской области - 1 случай.

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