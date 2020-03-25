Кто сможет получать выплаты в связи с потерей доходов в период ЧП

Куда обращаться, и какие документы нужно предоставить для получения выплат из государственного фонда соцстрахования рассказал Даурен Абаев.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, кто сможет получать выплаты в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения и какие документы для этого нужны, сообщает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что работающие граждане, потерявшие доходы в период чрезвычайного положения, в связи с выходом на вынужденные отпуска без оплаты труда получат выплаты из государственного фонда соцстрахования. Размер на одного работника составит 1 МЗП или 42 500 в месяц.

Новая выплата из ГФСС будет предоставляться гражданам Казахстана осуществляющим трудовую деятельность на территории республики в соответствии с определенными условиями: социальна выплата работникам осуществляется отправленному в отпуск без сохранения заработной платы, в связи с введенным режимом чрезвычайного положения. Для получения выплаты необходимо, чтобы за работника делали отчисления в ГФСС не менее 3х месяцев за последние 12 месяцев до даты введения ЧП. Социальная выплата распространяется только на работников среднего, малого и микробизнеса, - сообщил министр.

Кроме того, по его словам, для назначения новой соцвыплаты работодателям необходимо обратится в местные органы по вопросам занятости с документами, подтверждающими потерю дохода их работниками в связи с ограничениями их деятельности в период ЧП.

Речь идет о списке работников и выписке из приказов о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. На основании заявки работодателя районный штаб по вопросам занятости населения принимает решение об оказании соцподдержки работодателю, а отделение госкорпорации правительство для граждан самостоятельно формирует списки, которым Госфонд произведет выплаты, - продолжил Абаев.

По его словам, соцвыплата будет осуществляться работнику в период его нахождения в отпуске, но не более длительности режима ЧП

При этом уволенные работники могут получать соцвыплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплаты будут осуществлять за счет Госфонда в размере 40% от потерянного дохода. Для этого уволенному работнику достаточно подать в центр занятости населения одно заявление на регистрацию в качестве безработного и назначения соцвыплаты по потере работы. Выплата будет осуществлять автоматически, - пояснил он.

Он отметил, что если гражданин уже зарегистрирован в качестве безработного, заявление на назначение соцвыплаты может быть подано через веб-портала электронного правительства.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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