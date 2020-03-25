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Дополнительно 230 аппаратов ИВЛ закупит Казахстан

Ведутся переговоры со Швейцарией.

Фото : svidok.info25 марта 2020, 17:47

Дополнительно 230 аппаратов искусственной вентиляции легких закупит Казахстан. Об этом на брифинге сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день в организациях здравоохранения имеется больше 2,5 тысячи таких аппаратов. В случае острой необходимости они будут перераспределяться на вновь создаваемые отделения по коронавирусу.

Также для обновления действующего парка медицинской техники планируется закупить дополнительно 230 аппаратов ИВЛ. В настоящее время проработан контракт по линии министерства иностранных дел и проводятся переговоры со Швейцарией по ускорению сроков их поставки, - сообщил Даурен Абаев.

Кроме того взамен изношенных аппаратов акиматы регионов в текущем году планируют закупить еще 270 единиц. Еще 180 аппаратов «Казахстан инжинириг» передает министерству здравоохранения на безвозмездной основе.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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