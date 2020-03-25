Алматы с 26 марта переходит на новый режим

Кафе и рестораны могут работать только на вынос.

В Алматы с 26 марта закроют все непродовольственные объекты по продаже товаров и оказания услуг. Об этом сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев, передает zakon.kz.

С завтрашнего дня мы закрываем все непроводовольственные объекты, которые расположены вне больших торговых центров, где продаются непродовольственные товары, оказываются услуги, это химчистки, прачечные, ломбарды, СТО, автомойки, магазины и рынки по продаже автозапчастей, цветочные киоски, компьютерные клубы, спортивные объекты, аквапарки, бассейны. Наша задача – максимально снизить контакты среди людей, - сказал замакима во время прямого эфира на телеканале "Алматы".

По его словам, также будут закрыты барахолки и другие рынки, на которых продаются всевозможные товары, кроме продуктов.

Вместе с тем заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Наталья Дягилева сообщила, что рестораны и кафе могут работать только на вынос.

Кафе и рестораны могут работать на вынос. При этом соблюдение санитарных требований никто не отменял. При поступлении продуктов питания проверяются все необходимые документы, - сказала она.

В случае выявления каких-то нарушений объекты также будут закрыты.

При этом посетители магазинов и аптек должны быть в масках, равно, как и сотрудники этих объектов.

"Если не будут выполняться наши требования, мы будем их закрывать, выставлять в интернет нарушителей и сообщать, чтобы люди их не посещали. Закроем и накажем, особенно аптеки и маленькие магазины. Именно на маленькие магазины много жалоб поступает. Если там произойдет заражение - это большая опасность для города", - подчеркнул Туякбаев.

Стоит отметить, что АЗС продолжат работу.

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