С 26 марта общественный транспорт Алматы будет работать до 19:00

Такие меры приняты из-за снижения пассажиропотока.

С 26 марта 2020 года общественный транспорт в Алматы будет работать до 19:00, передает zakon.kz.

Мониторинг и анализ работы общественного транспорта, в том числе метрополитена, показал снижение пассажиропотока на более чем 70%. В связи с чем алматинским Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения принято решение о сокращении времени работы городских маршрутов и метро. Таким образом, общественный транспорт в городе временно будет работать с 06:00 до 19:00 часов.

Отметим, ранее сообщалось о том, что несмотря на значительное снижение пассажиропотока, для свободного передвижения горожан автобусы продолжают работать в штатном режиме с плановым выходом 95%.

Работа междугородних и пригородных маршрутов приостановлена.

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