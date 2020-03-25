С 26 марта общественный транспорт Алматы будет работать до 19:00
Такие меры приняты из-за снижения пассажиропотока.
Фото : Хабар 2425 марта 2020, 20:47
С 26 марта 2020 года общественный транспорт в Алматы будет работать до 19:00, передает zakon.kz.
Мониторинг и анализ работы общественного транспорта, в том числе метрополитена, показал снижение пассажиропотока на более чем 70%. В связи с чем алматинским Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения принято решение о сокращении времени работы городских маршрутов и метро. Таким образом, общественный транспорт в городе временно будет работать с 06:00 до 19:00 часов.
Отметим, ранее сообщалось о том, что несмотря на значительное снижение пассажиропотока, для свободного передвижения горожан автобусы продолжают работать в штатном режиме с плановым выходом 95%.
Работа междугородних и пригородных маршрутов приостановлена.
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013365-93e0348da85919689b9093250f980f43
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...