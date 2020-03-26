Студенты из Индии оказались в полной изоляции в СКО

В общежитии вуза, где живет 170 студентов из Индии, особое положение. Из здания выходить нельзя.

170 студентов-медиков из Индии находятся в общежитии на севере Казахстана и надеются благополучно вернуться домой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В общежитии вуза, где живет 170 студентов из Индии, особое положение. Больше, чем по трое, не собираться. Никаких вечеринок и танцев. Из здания не выходить.

Моя семья - это старший брат, бабушка и родители. Созваниваемся каждый вечер. Конечно, они боятся за меня. Постоянно говорят о короновирусе. Так как нам нельзя выходить, продукты нам приносят сюда. Мы в-основном готовим салаты и чапати - это хлебные лепешки. Рядом студенческая столовая. Все остальное нам готовое приносят оттуда, - рассказывает студент высшей школы медицины северо-казахстанского государственного университета им М. Козыбаева Харион Сони.

Мы учимся, только учимся, иногда разговариваем с друзьями. По гостям не ходим, но, честно, грустить особо некогда, - добавляет студент Субчайн Хан.

Вуз опустел, как и все в стране. Все 7 тысяч студентов перешли на дистанционное обучение. И преподаватели тоже.

Только недавно в вузе проходил День индийской культуры. Ярко, самобытно. Теперь - тишина в гулких коридорах. До 30 марта все два курса медиков отправятся в Дели. А пока учеба, быт и возможность наблюдать мир из окна комнат. Прорабатывают и другой вариант, если не получится улететь.

Мы, в принципе, технически подготовлены. Другой вопрос - насколько они будут подготовлены в Индии. Поэтому сейчас мы выдаем все задания, делаем вычитку всех лекций, - говорит и. о. ректора Северо-Казахстанского государственного университета им М. Козыбаева.

Будущие медики точно знают: если уедут, обязательно вернутся, и их студенческая жизнь снова закипит. Им учиться пять лет, а у нас в Казахстане это дешевле в несколько раз. Да и привыкли уже. Даже к зиме и шапкам. Теперь готовы жить в изоляции столько, сколько потребуется. Но не отказаться от своей мечты - стать врачами.

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