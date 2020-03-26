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СМИ: Льва Лещенко перевели в реанимацию с подозрением на коронавирус

Друг Лещенко Владимир Винокур утверждает, что у артиста и его жены не коронавирус, а воспаление легких.

Фото : news24-7.ru26 марта 2020, 01:06

Лев Лещенко, который 24 марта обратился в больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке, находится в реанимации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, накануне вечером народный артист РСФСР начал испытывать проблемы с дыханием, у него снизился процент кислорода в крови. Лещенко поместили в реанимацию. В настоящее время состояние певца стабилизировалось.

Концертный директор артиста Олег Дмитриев позже пояснил, что Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу для прохождения обследования.

Друг Лещенко Владимир Винокур сказал, что у артиста и его жены не коронавирус, а воспаление легких.


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