Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 81
Новый случай в Алматы.
Фото : dnpr.com.ua26 марта 2020, 01:13
На 01:10 час. 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Заражение выявлено в городе Алматы.
На сегодняшний день в стране подтверждены 81 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 41 случай,
в Алматы – 32 случая,
в Караганде - 2 случая,
в Алматинской области - 1 случай,
в Актюбинской области - 1 случай,
в Шымкенте - 2 случая,
в Жамбылской области - 1 случай,
в Северо-Казахстанской области - 1 случай
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