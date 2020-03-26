Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 81

Новый случай в Алматы.

На 01:10 час. 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Заражение выявлено в городе Алматы.

На сегодняшний день в стране подтверждены 81 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 41 случай,

в Алматы – 32 случая,

в Караганде - 2 случая,

в Алматинской области - 1 случай,

в Актюбинской области - 1 случай,

в Шымкенте - 2 случая,

в Жамбылской области - 1 случай,

в Северо-Казахстанской области - 1 случай

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