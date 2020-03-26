Американцы строят бункеры из-за коронавируса

Строительство бункера — необходимая мера предосторожности для обеспечения безопасности семьи, и все больше американцев понимают это.

Американцы массово начали строить бункеры на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщили представители рынка средств для выживания и самообороны, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Основатель компании Rising S Company Клайд Скотт рассказал, что с ухудшением ситуации с коронавирусом люди начали все больше задумываться о строительстве укрытий. Он назвал нынешний всплеск интереса на бункеры беспрецедентным.

Никогда раньше мы не видели роста продаж укрытий из-за медицинских причин. Обычно наши продажи зависят от политических действий, которые могут вести к ущемлению свобод или возникновению гражданских и социальных волнений, — добавил Скотт.

Самый недорогой однокомнатный бункер, который производит Rising S Company, стоит 39,5 тысячи долларов (17 млн 814 тенге). Самый большой вариант с сауной, комнатой для растений, бассейном, бильярдной и гаражом на несколько автомобилей обойдется покупателю в 8 миллионов долларов (36 млрд. тенге).

Повышенный спрос на укрытия заметил и представитель компании US Safe Room Дэвид Дэвис.

Гарантия безопасности, готовность — надежнее, чем "страховка", которая является помощью лишь после того, как вы уже понесли потери. Наше решение — прежде всего не допустить этой потери, — сказал он.

Дэвис отметил, что строительство бункера — необходимая мера предосторожности для обеспечения безопасности семьи, и все больше американцев понимают это.

Ранее в марте сообщалось о небывалом спросе на элитную недвижимость на фоне пандемии коронавируса. Эксперты утверждали, что богачи готовы тратить большие деньги, лишь бы оказаться подальше от эпицентров распространения вируса. В качестве убежища они чаще всего выбирают шотландские замки, особняки с бункерами или же необитаемые острова Карибского архипелага. Чтобы добраться до мест изоляции, состоятельные люди берут в аренду частные самолеты и яхты, что заметно по возросшему количеству сделок.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом превысило 468 тысяч, погибли более 800 человек.

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