Специалисты проверят тушки мертвых голубей, снятых на видео в Алматы
Ранее в Сети появилось видео из парка 28 панфиловцев, где были запечатлены мертвые голуби.
Фото : facebook.com/photo/Роза Есенкулова26 марта 2020, 09:36
Специалисты Комитета лесного хозяйства проведут исследования, чтобы проверить здоровье ослабленных голубей, а также тушки павших птиц, которые лежат в парке 28 панфиловцев в Алматы, передает zakon.kz.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, специалистами Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлен выезд, а также отбор проб и туш павших птиц для проведения лабораторных исследований. Окончательная причина ослабления и гибели птиц, будет известна по результатам исследований, - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.
Ранее в Сети появилось видео из парка 28 панфиловцев, где были запечатлены мертвые голуби. Пользователи соцсетей предположительной причиной смерти назвали дезинфекционную обработку, которую проводят в городе.
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