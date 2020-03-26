Антисептики по рецепту ВОЗ начали выпускать в казахстанском вузе
Дезинфицирующее средство будут бесплатно раздавать студентам и преподавателям вуза, а также нуждающимся категориям граждан.
Фото : 24kz26 марта 2020, 10:16
В лаборатории Восточно-Казахстанского технического университета изготовили первую партию – тысячу литров обеззараживающего средства. Делали строго по рецептуре Всемирной организации здравоохранения, передает zakon.kz.
Как отметили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, главная задача - защитить население и уменьшить риски распространения коронавируса.
ВКГТУ будет бесплатно раздавать дезинфицирующее средство студентам и преподавателям вуза. А также нуждающимся категориям граждан. Намерена лаборатория сотрудничать и с областным штабом по борьбе с COVID-19. В планах - запустить и полноценное производство, как только будет решён вопрос с официальными разрешениями, - говорится в сообщении.
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