Антисептики по рецепту ВОЗ начали выпускать в казахстанском вузе

Дезинфицирующее средство будут бесплатно раздавать студентам и преподавателям вуза, а также нуждающимся категориям граждан.

Фото : 24kz

В лаборатории Восточно-Казахстанского технического университета изготовили первую партию – тысячу литров обеззараживающего средства. Делали строго по рецептуре Всемирной организации здравоохранения, передает zakon.kz. Как отметили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, главная задача - защитить население и уменьшить риски распространения коронавируса. ВКГТУ будет бесплатно раздавать дезинфицирующее средство студентам и преподавателям вуза. А также нуждающимся категориям граждан. Намерена лаборатория сотрудничать и с областным штабом по борьбе с COVID-19. В планах - запустить и полноценное производство, как только будет решён вопрос с официальными разрешениями, - говорится в сообщении.

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