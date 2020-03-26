Жители Шымкента и Тараза почувствовали землетрясение
Эпицентр землетрясения расположен в 617 км на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана.
Фото : autogear.ru26 марта 2020, 11:11
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 26 марта 2020г. в 10 час 48 мин 45 сек Алматинского времени (26 марта 2020г. в 04 час 48 мин 45 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 617 км на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана.
Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 40.65° с.ш. 70.31° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шымкент 2-3 балла, Тараз 2 балла, - говорится в сообщении.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013449-577c01fc9d993a8abb5b35ea5ec6fef1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...