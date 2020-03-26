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Курс доллара продолжил рост после праздников

Доллар подорожал сразу на 2 тенге.

Фото : 1zoom.ru26 марта 2020, 11:36

На торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 446,61 тенге, поднявшись на сразу на 2,04 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 445-448 тенге, евро - по 483-490 тенге.


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