Изменится ли название Олимпиады "Токио-2020" в связи с переносом Игр на 2021 год

Эстафета олимпийского огня отложена вслед за переносом Олимпиады-2020.

24 марта Международный Олимпийский Комитет и оргкомитет объявили о переносе сроков проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с этой отсрочкой оргкомитет Токио-2020 принял решение отложить Эстафету Олимпийского огня, старт которой был запланирован на сегодня, 26 марта, передает zakon.kz.

В распространенном МОК пресс-релизе говорится, что оргкомитет объявит пересмотренные сроки проведения Эстафеты Олимпийского огня после того, как будет определено новое расписание Игр 2020 года в Токио, и возобновит подготовку к энергичному мероприятию "Большой старт", которое вновь соберет людей. Оргкомитет Токио-2020 рассмотрит меры, позволяющие факелоносцам, которые были отобраны для участия в отложенном мероприятии, получить приоритет в процессе отбора для участия в новой Эстафете олимпийского огня.

Чуть позже президент МОК Томас Бах сделал большое заявление, раскрыв детали принятия решения о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Токио на 2021 год.

В связи с ростом пандемии и его распространением позднее в понедельник Всемирная Организация Здравоохранения подняла тревогу всему миру, заявив, что распространение вируса ускоряется, и что они хотят обратиться к лидерам G20. Затем мы договорились о телефонном разговоре между премьер-министром Абэ и мной, который был запланирован на 24 марта. В ходе этого телефонного разговора мы договорились, учитывая эти обстоятельства, о том, что XXXII Олимпийские и Паралимпийские игры должны быть перенесены на более поздний срок после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, с тем чтобы сохранить здоровье спортсменов и всех, кто принимает участие в Олимпийских играх, а также международного сообщества. Мы также договорились о том, что Олимпийский огонь останется в Японии, как символ нашей приверженности и символ надежды. По этим символическим причинам мы также сохраним название "Олимпийские игры Токио-2020", - заявил Бах.

Также глава мирового олимпийского движения ответил на вопрос, в какие сроки в 2021 году могут пройти Игры.

Мы с Премьер-министром не обсуждали сроки. Это будет зависеть от Координационной комиссии и Организационного комитета. В этом огромном и очень сложном пазле очень много кусочков. Олимпийские игры - это, наверное, самое сложное событие на планете, и собрать все воедино невозможно просто по телефону. Мы должны полагаться на работу Координационной комиссии в сотрудничестве, в частности, с международными федерациями, а также со многими другими партнерами. Это действительно большой вызов. Финансы не обсуждались, потому что речь идет о защите человеческих жизней, а финансовые соображения не могут быть приоритетными. Премьер-министр Абэ заявил о полной поддержке и приверженности японского правительства тому, чтобы это решение сработало и в конечном итоге привело к успеху Игр. С моей стороны, я заявил о полной приверженности МОК прийти к этому результату, - заключил Томас Бах.

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