КХЛ объявил о досрочном завершении сезона

Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ

Рукоодство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где выступает казахстанский клуб "Барыс", приняло решение досрочно завершить сезон из-за продолжающейся пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Столичный "Барыс" дошел до второго раунда плей-офф. Однако из пандемии коронавируса снялся с турнира. Аналогично поступил клуб из Финляндии "Йоккеррит". В итоге в приостановленном турнире остались только российские клубы, и у болельщиков было немало вопросов о справедливости продолжения турнира, когда две команды прошли в следующие этапы не по спортивному принципу, а из-за снятия казахстанской и финской команды.

Накануне руководство КХЛ приняло решение о завершении сезона-2019/20 без доигровок и переносов матчей.

Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ. Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным, - сообщили в КХЛ.

Известно, что решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ. Также Совет Директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего Лига приступит к подготовке календаря.

Информация по чемпионату Молодежной хоккейной Лиги сезона 2019/2020 будет опубликована отдельно.

К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определённость для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным. Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф. Но сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее, - заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

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