Бухгалтер сельского акимата украла более 4 млн тенге

Женщина осуждена к 2 годам ограничения свободы с пробационным контролем.

Бухгалтер сельского акимата осуждена к ограничению свободы за хищение более 4 млн тенге бюджетных средств в Карагандинской области, сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

За хищение осужден бухгалтер ГУ "Аппарат акима Пионерского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области" Калашбаева А.К., — сообщил Бигайдаров.

По информации ведомства, она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме порядка 4 628 808 тенге.

18 марта приговором Осакаровского районного суда Калашбаева осуждена к 2 годам ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на указанный срок, — добавил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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