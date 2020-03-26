Одиночные пикеты у правительственных зданий хотят запретить в Казахстане

Такая практика широко распространена в европейских государствах.

Соответствующую норму попросил учесть в законопроекте "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос по одиночным пикетам поднял депутат Евгений Козлов.

Согласно концепции законопроекта, мирные собрания проводятся только в специализированных местах и это диктуется соображением безопасности и удобства как для участников мирного собрания, так и для других граждан - обеспечение нормального функционирования инфраструктуры населенного пункта. С точки зрения группового мирного собрания это вполне обоснованная норма. Вместе с тем, мы полагаем, что такая форма мирного собрания как одиночный пикет не образует какой-либо опасности для окружающих, не влечет нагрузки на соответствующую инфраструктуру и поэтому мы считаем, что одиночные пикеты могут проводиться в любых местах, а не только в специализированных. За исключением, разумеется, особо важных объектов, перечень которых можно определить в законе. Какова позиция министерства по этому вопросу? – обратился он к главе профильного ведомства.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев ответил, что по одиночным пикетам было очень много споров.

По вопросу одиночного пикетирования много было споров. Поднимался вопрос, что, наверное, будет достаточно сложно будет стоять в специализированном месте и требовать каких-то изменений и быть услышанным. Мы исходили из той простой логики, что специализированные места как раз и дают возможность быть услышанным. Но, действительно, учитывая общественное мнение и потребность сейчас возрастает именно в одиночных пикетах мы готовы рассмотреть сейчас этот вопрос. НО очень важен нюанс – все равно должны быть места, где одиночный пикет даже любой другой пикет не должен проводиться. Это вопросы безопасности и так далее. Если эти все нюансы мы будем рассматривать, то мы готовы к обсуждению, - заявил он.

В свою очередь спикер Мажилиса считает целесообразным ввести запрет на проведение одиночных пикетов у правительственных зданий.

Что касается возможности проведения пикетов не только в специализированных местах - министр ясно и четко объяснил. В то же время должно быть так называемые зоны запрета. Есть места, в которых проведение тех же одиночных пикетов запрещается. Мы говорили об этом и с представителями гражданского общества, и с НПО. Это стратегические объекты, военные, жизнеобеспечения и так далее. Этот перечень надо очень четко прописать в законе. Так принято во всем мире. Именно в законе, а не в подзаконных актах. В Германии я помню, когда мы были с визитом, четко определены географические зоны, территории, где проведение публичных мероприятий – митингов, пикетов – просто запрещено. Кстати, к этим зонам относится столичные правительственные кварталы: резиденция канцлера, президента. Бундестаг. В Великобритании на время проведения парламентской сессии вообще район Вестминстерского дворца тоже запрещается для проведения. Есть много других примеров. Эта норма должна быть, и мы должны здесь, Даурен Аскарбекович, не стесняться. Эта норма не должна расцениваться как вседозволенность. Здесь надо прописать в законе, - заключил руководитель Палаты.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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