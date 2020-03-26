В Нур-Султане 124 человека оштрафовали за нарушение режима ЧП, 35 арестовали

В доход государства конфискованы предметы правонарушений: антисептиков – 2234,7 литров; медицинских масок – 17 946 штук.

Всего с момента объявления режима чрезвычайного положения столичными правоохранительными органами привлечены к ответственности 159 человек, сообщает zakon.kz.

При этом 39 человек привлечены к административной ответственности по ст.463 КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность (продажа масок и антисептиков); 119 человек по ст.476 КоАП за нарушение режима чрезвычайного положения.

По результатам рассмотрения административных материалов в отношении 124 лиц наложены административные штрафы на общую сумму 3 883 715 тенге, к аресту привлечены – 35, - рассказали в прокуратуре города.

Кроме того, судом в доход государства конфискованы предметы правонарушений: антисептиков – 2234,7 литров; медицинских масок – 17 946 штук.

По фактам нарушений требований карантина и незаконного функционирования объектов массового скопления людей привлечены к ответственности 74 субъекта: кафе -13, непродовольственные магазины – 14, столовые – 8, донерные – 6, бильярдные клубы – 3, ателье – 3, компьютерные клубы- 5, салоны красоты-5, сауны – 5, СПА-1, СТО – 5.

Так, 24 марта постановлением административного суда города Нур- Султана гр.О.Р. подвергнут административному аресту на 5 суток, так как несмотря на предписания, допустил функционирование принадлежащего ему бильярдного клуба "Достар".

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