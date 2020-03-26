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Казахстанец предсказал пандемию коронавируса в своем романе

Вымысел, слишком похожий на правду...

Фото : фрагмент обложки книги26 марта 2020, 16:20

Алматинский журналист Влад Длиннов выпустил книгу о пандемии загадочного заболевания, которое, распространяясь по планете, убивает людей. Роман называется "Вирус". Его герои сбегают из закрытого на карантин города и отправляются в опасное путешествие, чтобы выяснить, откуда появился вирус и можно ли от него спастись, передает zakon.kz.

Информация о выходе книги совпала с новостями о том, что на территории Казахстана были зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом. Обложку "Вируса", недавно опубликованную автором в соцсетях, подписчики посчитали шуткой "на злобу дня".

Однако, по словам автора, это очень далеко от шутки – роман создавался задолго до тех драматичных событий, которые разворачиваются сейчас в городах и странах по всему миру.

"Когда я начал писать книгу, мир был совершенно другим. Никто не умирал в переполненных больницах, никто не закрывал города на карантин, никто в панике не сметал продукты с прилавков супермаркетов. Я писал эту книгу о мире, в котором мы с вами оказались сейчас и, судя по последним новостям, в котором нам придется жить в будущем", – рассказал Влад Длиннов.

Сюжет романа нелинейный, но самых терпеливых ждёт вознаграждение в виде непредсказуемой развязки. Это паззл, который вслед за автором предстоит собрать читателю.

Это как пестрое одеяло, сотканное из лоскутков, это комикс, это роуд-муви. Это смерть, жизнь и ещё раз смерть. Это прыжки и скачки. Это абсолютно выдуманная история, которая с каждым днём становится всё больше похожей на правду, - добавил Влад.


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