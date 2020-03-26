Расследования по фактам незаконной продажи масок и антисептиков начали в Казахстане

Всего было изъято более 4 миллионов медицинских масок и 13 тысяч литров антисептика.

15 расследований начали в Казахстане за незаконную продажу масок и антисептиков. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время во всех регионах работают мобильные группы в составе органов прокуратуры, полиции и КГД. Ими повсеместно выявляются факты продажи медицинских масок и антисептиков без разрешения по завышенным ценам. За время действия ЧП начато 15 расследовании по статье 214 Уголовного кодекса. Такие факты выявлены в Нур-Султане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, - сообщил глава МИОР.

Он отметил, что в столице и Актюбинской области к административной ответственности за незаконную продажу масок и антисептиков привлечено 40 лиц. Всего по указанным уголовным и административным делам изъято более 4 миллионов медицинских масок и 13 тысяч литров антисептика, которые передадут медорганизациям.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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