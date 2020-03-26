1,5 млн казахстанцев в период ЧП получат соцвыплаты из ГФСС

Выплаты предусмотрены для двух категорий граждан.

1,5 млн казахстанцев смогут получить социальную помощь из Государственного фонда социального страхования в период режима чрезвычайного положения. Об этом на брифинге сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Соответствующий приказ министра труда и социальной защиты населения будет опубликован 26 марта.

Выплаты предусмотрены для двух категорий граждан. К первой относятся те, кто вышел на неоплачиваемый отпуск в связи с ЧП.

Это примерно 42 тыс. тенге в месяц. Это должны быть работники микро, малого и среднего бизнеса, которые за последний год должны были сделать 3 раза отчисления в Госфонд. Заявки в районные и городские штабы занятости подает не сам работник, а работодатель. Выплаты будут идти до окончания режима ЧП, - сообщил министр.

Второй вид выплат предусмотрен для уволенных работников во время режима ЧП. Они будут получать выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев. Размер выплат составит 40% от потерянного дохода. Для этого нужно будет зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработного и подать заявление.

Такими выплатами мы охватим 1,5 миллиона человек, - уточнил Абаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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