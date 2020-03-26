Два факта спекуляции антисептиками выявили в Костанайской области

В настоящее время проводится служебное расследование.

Сотрудники Департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установили два факта незаконной реализации антисептических средств, передает zakon.kz.

18 марта задержан мужчина, который реализовывал антисептические средства на территории города Костанай без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Он приобрел продукцию в количестве 50 штук объемом 1 литр на общую сумму 115 000 тенге для дальнейшей перепродажи, - рассказали в пресс-службе КФМ.

22 марта путем контрольного закупа установлен еще один факт реализации антисептических средств производства Российской Федерации (г.Челябинск) (визуально имеющие признаки кустарного производства) в количестве 200 литров по цене 400 тенге за 1 литр на общую сумму 80 000 тенге.

"В настоящее время проводится служебное расследование. Вся изъятая продукция по двум фактам передана в Управление здравоохранения акимата Костанайской области", - отметили в ведомстве.

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