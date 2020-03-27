Ничего святого: Из церкви в Шемонаихе украли пожертвования

Задержанные дали признательные показания.

В городе Шемонаиха полицейские задержали двух граждан, подозреваемых в краже денежных средств в сумме 200 тыс. тенге из ящика для пожертвований, передает zakon.kz.

24 марта текущего года на оперативный канал 102 обратился настоятель прихода по факту кражи. Со слов служителя, неизвестные лица проникли в помещение иконной лавки церкви и вскрыв два деревянных ящика, украли находившиеся в них деньги.

Благодаря своевременные действиям участкового инспектора районного отдела полиции капитана полиции Абзала Курманова и сотрудников Управления криминальной полиции ДП ВКО в кратчайшие сроки по «горячим следам» были выявлены двое подозреваемых и задержаны. В ходе следствия установлено, что ранее судимые 72 и 49-летние мужчины запланировали кражу заранее, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Как выяснили полицейские, 23 марта около 17.00 часов один из злоумышленников незаметно пробрался на чердак иконной лавки и затаился. Когда работники церкви ушли, он беспрепятственно прошел в помещение, где находились собранные на пожертвование деньги.

После, взломав замки ящиков, завладел денежными средствами. Далее открыв изнутри пластиковое окно, выбрался наружу и скрылся с места преступления. В это время соучастник преступления находился снаружи, чтобы предупредить если кто-то зайдет в помещение.

В настоящее время задержанные дали признательные показания. Начато досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК, - заключили в Департаменте полиции ВКО.

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