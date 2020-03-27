В Павлодарской области выявили коронавирус

В стране подтверждены 125 случаев инфекции.

На 14:20 часов 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Павлодарской области, передает zakon.kz.

В стране подтверждены 125 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 60 случаев,



Алматы – 48 случаев,

Караганда - 4 случая,

Шымкент - 2 случая,

Акмолинская область - 1 случай,

Алматинская область - 1 случай,

Актюбинская область - 1 случай,

Атырауская область - 3 случая,

Жамбылская область - 3 случая,

Северо-Казахстанская область - 1 случай,

Павлодарская область - 1 случай.

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