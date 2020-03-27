В Павлодарской области выявили коронавирус
В стране подтверждены 125 случаев инфекции.
Фото : РСК Алматы27 марта 2020, 14:22
На 14:20 часов 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Павлодарской области, передает zakon.kz.
В стране подтверждены 125 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 60 случаев,
Алматы – 48 случаев,
Караганда - 4 случая,
Шымкент - 2 случая,
Акмолинская область - 1 случай,
Алматинская область - 1 случай,
Актюбинская область - 1 случай,
Атырауская область - 3 случая,
Жамбылская область - 3 случая,
Северо-Казахстанская область - 1 случай,
Павлодарская область - 1 случай.
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