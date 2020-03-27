В Алматы увеличилось число очагов коронавируса

До 24.

По данным Департамента Комитета контроля качества товаров и услуг г. Алматы, на сегодня на территории Алматы - 24 зоны очага коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

По сообщению акимата города очаги расположены:

В Ауэзовском районе - 2 очага заражения, по адресу мкр. Жетысу-2, 70а; мкр. Мамыр-4, 313.

В Алатауском районе - 3 очага заражения, по адресу мкр. Заря Востока, ул. Сары-ой, 234; мкр. Аккент, 7; мкр. Акбулак, 9.

В Алмалинском районе - 4 очага по адресам ул. Желтоксан, 125; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7; ул. Жамбыла, 155.

В Медеуском районе - 4 очага по адресам ул. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; ул. Кунаева, 62; мкр. Самал - 3, 5.

В Жетысуском районе - 2 очага по ул. Енликгул, 34а; Волочаевская, 51.

В Турксибском районе зарегистрировано 7 очагов по следующим адресам - мкр. Алтай-1, 8; мкр. Жас канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63; мкр. Жулдыз, 45; ул. Папанина, 145 а; мкр. Жулдыз-1, 13.

В Бостандыкском районе - 1 очаг по адресу: ул. Тургут-Озала, 242.

В Наурызбайском районе - 1 очаг по адресу: пос. Акжар, у. Береке 1/97.

Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами и т.д.

Цель - снизить риски заражения коронавирусной инфекцией самого лица, инфицирования родных, близких и окружающих. Акиматом города, медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры по локализации и предотвращению его экспорта за пределы зоны очага.

На 26 марта в городе было зафиксировано 20 очагов инфекции коронавируса.

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