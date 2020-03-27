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Недоношенную тройню спасли в Алматы

Новорожденные получали лечение в отделении реанимации в течение 9 дней.

Фото : Управления общественного здоровья города Алматы27 марта 2020, 15:04

В Алматы врачи выходили недоношенную тройню, передает zakon.kz.

В Центр перинатологии и детской кардиохирургии поступила женщина в сроке 32 недели беременности, в состоянии средней тяжести из-за гипертензии, преэклампсии.

Преэклампсия – это грозное осложнение беременности, развивающееся после 22 недели беременности и характеризующееся повышением артериального давлением, протеинурией и нередко отеками.

Частота встречаемости преэклампсии у беременных составляет 5-10%, что является одной из важнейших причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. По статистическим данным материнская смертность в таких случаях в 12 раз выше, кроме того имеются последствия как для матери, так и для плода.

Кроме того, состояние будущей мамы осложнялось еще и тем, что она ожидала тройню. Медиками Центра проведено оперативное родоразрешение, путем кесарева сечения родились три недоношенные девочки - с массой тела 1755 гр., 1832 гр. и 1538 гр., в очень тяжелом состоянии, - сообщила Набира Эсенова, пресс-секретарь Управления общественного здоровья города Алматы.

"Новорожденные получали лечение в отделении реанимации в течение 9 дней, затем еще 19 дней находились на выхаживании в отделении патологии новорожденных", - рассказал директор Центра Гани Бодыков.

Накануне деток выписали домой с хорошей прибавкой в весе: 2195 гр, 2043 гр, 1989 гр.

Мама и дети чувствуют себя хорошо.


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