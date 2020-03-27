Заболевшая коронавирусом алматинка рассказала об условиях в больнице

Она выразила благодарность врачам за их работу.

Жительница Алматы Алина Джанзакова, ранее рассказавшая о своем заражении коронавирусом, в своем Instagram поведала об условиях содержания в больнице и ходе лечения, передает zakon.kz.

В своем посте она напомнила, что в своих сторис неоднократно сообщала о том, что с 20 числа пребывает в карантине по подозрению на коронавирус в инфекционной больнице. А 26 марта в 1 ночи ей сообщили, что у нее подтверждено наличие коронавируса.

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Сегодня утром меня перевели в отдельный бокс, и теперь я на 100% изолирована. Условия тут очень хорошие, мне принесли обогреватель. В боксе есть: холодильник, удобная кровать, тумбочка для вещей и шкаф, отдельный туалет и душ, - написала Амина Джанзакова.

К ней уже приходила заведующая отделением и врач, все детально объяснили.

Лечение получаю второй день, так как изначально неправильно приняла таблетки, появилась побочка, сегодня меня проинструктировали, как нужно и в какое время пить, уже никакой побочки не ощущаю. Сегодня мне сделают рентген лёгких, чтобы исключить пневмонию. Лечение будет длиться около 10 дней, может меньше, либо больше. Точных сроков не могут назвать. Всё зависит от моего состояния. Тест после лечения буду сдавать дважды. И только после, меня выпишут, - сообщила девушка.

Она выразила благодарность врачам за их работу.

К медперсоналу, кроме огромной благодарности, прибавилось сочувствие и сострадание. Все врачи работают без передышки и выходных, при этом умудрятся нас поддерживать и передавать позитивный настрой. Мне очень понравились слова заведующей: "Алина, давайте будем командой и вместе справимся с этим вирусом. Давайте обменяемся позитивным настроем и энергетикой". Чувствую себя отлично, помимо противовирусного лечения, лечу горло, сказали что оно "изменённое", нужно восстановить. Аппетита всё также нету, врач сказала стараться кушать и обязательно много пить, - добавила девушка.

Амина акцентировала внимание на том, что ей за данный пост никто не платил, и все это она рассказывает на добровольной основе.

Я живой дееспособный человек, который действительно заражён коронавирусом - заключила Амина.

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