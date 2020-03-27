Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Гуляющих людей на улицах Алматы и Нур-Султана будут штрафовать

Для первого случая полицейские будут предупреждать, а при повторных случаях штрафовать в размере 26,5 тыс. тенге или ареста до 15 суток.

Фото : zerkalo-gazeta.com27 марта 2020, 16:21

Казахстанцев, вышедших на улицу по другим причинам, будут штрафовать, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Городские парки и сквер будут патрулироваться. Граждане также будут иметь право выгуливать домашних животных в непосредственной близости к своим домам. Если граждане вышли по другим причинам, их могут привлечь к административной ответственности, — сообщил Абаев.

По его словам, для первого случая полицейские будут предупреждать, а при повторных случаях штрафовать в размере 26,5 тыс. тенге или ареста до 15 суток.

Сотрудники полиции составляют административный протокол, а дела рассматриваются судами. Предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период чрезвычайного положения, — заключил Абаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты