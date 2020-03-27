Гуляющих людей на улицах Алматы и Нур-Султана будут штрафовать

Для первого случая полицейские будут предупреждать, а при повторных случаях штрафовать в размере 26,5 тыс. тенге или ареста до 15 суток.

Фото : zerkalo-gazeta.com

Казахстанцев, вышедших на улицу по другим причинам, будут штрафовать, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz. Городские парки и сквер будут патрулироваться. Граждане также будут иметь право выгуливать домашних животных в непосредственной близости к своим домам. Если граждане вышли по другим причинам, их могут привлечь к административной ответственности, — сообщил Абаев. По его словам, для первого случая полицейские будут предупреждать, а при повторных случаях штрафовать в размере 26,5 тыс. тенге или ареста до 15 суток. Сотрудники полиции составляют административный протокол, а дела рассматриваются судами. Предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период чрезвычайного положения, — заключил Абаев. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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