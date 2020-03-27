Кому и как предоставят отсрочки по выплатам кредитов

Приостановление выплат сумм основного долга и вознаграждение распространяется на все банковские займы и микрокредиты, выданные до 16 марта 2020 года, и предоставляется на период 90 дней с 16 марта по 15 июня 2020 года.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка утвержден порядок по приостановлению выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

Как отмечается в сообщении, были проведены обсуждения с Ассоциацией финансистов Казахстана, банками второго уровня и микрофинансовыми организациями, по результатам которых утвержден детализированный порядок реализации мер поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения.

1. Порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, распространяется на банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, включая ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, в том числе юридические лица, ранее являвшиеся указанными организациями (кредитные организации).

2. Приостановление выплат сумм основного долга и вознаграждение распространяется на все банковские займы и микрокредиты, выданные кредитными организациями до 16 марта 2020 года, и предоставляется на период 90 дней с 16 марта по 15 июня 2020 года.

3. Для обеспечения защиты наиболее уязвимых слоев населения приостановление платежей по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа или микрокредита осуществляется с согласия заемщика без заявлений, подтверждающих документов и подписания дополнительных соглашений для следующих категорий физических лиц:

1) социально уязвимым слоям населения:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

- инвалиды 1 и 2 групп;

- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

- лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом Правительством РК;

- пенсионеры по возрасту;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

- оралманы;

- лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи;

- семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

- неполные семьи;

2) получателям государственной адресной социальной помощи;

3) безработным, зарегистрированным в местном органе по вопросам занятости населения.

Списки указанных физических лиц будут предоставлены кредитным организациям на основании информации Министерства труда и социальной защиты РК и кредитных бюро.

4. Физическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения, приостановление платежей по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа или микрокредита осуществляется на основании заявления, без предоставления подтверждающих документов, по следующим причинам:

1) временная нетрудоспособность в связи с введением карантина;

2) нахождение в неоплачиваемом трудовом отпуске;

3) увольнение, расторжение трудового договора и прекращение иных трудовых отношений;

4) снижение или приостановление выплаты заработной платы или иных доходов;

5) в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует чрезвычайное положение и (или) карантин;

6) иные причины, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния.

Заявление заемщика составляется в произвольной форме с указанием причины ухудшения финансового состояния, отправляется через электронную почту, систему «банк-клиент», интернет-ресурс организации, мобильное приложение и другие средства связи. Заявление заемщика рассматривается кредитной организацией в течение 10 рабочих дней.

Заявление может быть подано в кредитную организацию в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года. При этом кредитная организация может отказать в случае наличия у кредитной организации информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физического лица. На период приостановления выплат кредитная организация прекращает претензионно-исковую работу по заемщикам и уведомление заемщика о необходимости погашения просроченной задолженности.

5. Субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, приостановление платежей по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита осуществляется на основании заявления заемщика и документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния.

При этом, кредитная организация принимает решение о приостановлении в следующих случаях:

- осуществление деятельности в отраслях экономики, деятельность которых была ограничена режимом чрезвычайного положения, в том числе: сектор торговли, включая арендаторов ТРЦ, магазины товаров народного потребления, цепь поставок товаров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и связанных с ними поставок, спорт, туризм и гостиничный бизнес, включая туроператоров и турагентов, сектор пассажирских и грузовых перевозок, за исключением перевозок продовольствия и медикаментов, сектор общественного питания, включая рестораны и кафе, сектор бытовых услуг, организации досуга и отдыха, включая театры, кинотеатры, фото- и видеосъемка, выставки и конференции, организация торжеств, салоны красоты и фитнес центры, либо

- финансовое состояние которых ухудшилось, при подтверждении снижения объема реализованных товаров и (или) услуг, задержки, приостановлении, переноса сроков (отсрочки) оплаты от покупателей, сокращения штатной численности работников или по другим объективным причинам в период действия режима чрезвычайного положения.

Заявление субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуального предпринимателя, может быть подано в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года и рассматривается кредитной организацией в течение 10 рабочих дней.

6. В период с 16 марта по 15 июня 2020 года кредитные организации не взимают с заемщика комиссии и иные платежи за рассмотрение заявления о приостановлении выплат и изменение соответствующих договоров.

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