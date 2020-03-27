Коронавирус появился в Мангистауской области
На сегодняшний день в стране подтверждены 126 случаев.
Фото : РСК Алматы27 марта 2020, 18:38
Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Мангистауской области, передает zakon.kz. ⠀
⠀
На сегодняшний день в стране подтверждены 126 случаев регистрации коронавирус.
Из них:
в Нур-Султане – 60 случаев
в Алматы – 48 случаев
в Караганде - 4 случая
в Жамбылской области - 3 случая
в Атырауской области - 3 случая
в Шымкенте - 2 случая
в Алматинской области - 1 случай
в Актюбинской области - 1 случай
в Северо - Казахстанской области - 1 случай
в Акмолинской области - 1 случай
в Павлодарской области -1 случай
в Мангистауской области - 1 случай.
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013826-7ab02351f07099a367f9ba2840f0d003
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...