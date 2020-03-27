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Коронавирус появился в Мангистауской области

На сегодняшний день в стране подтверждены 126 случаев.

Фото : РСК Алматы27 марта 2020, 18:38

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Мангистауской области, передает zakon.kz. ⠀

На сегодняшний день в стране подтверждены 126 случаев регистрации коронавирус.

Из них:

в Нур-Султане – 60 случаев

в Алматы – 48 случаев

в Караганде - 4 случая

в Жамбылской области - 3 случая

в Атырауской области - 3 случая

в Шымкенте - 2 случая

в Алматинской области - 1 случай

в Актюбинской области - 1 случай

в Северо - Казахстанской области - 1 случай

в Акмолинской области - 1 случай

в Павлодарской области -1 случай

в Мангистауской области - 1 случай.

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