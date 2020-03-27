В Нур-Султане и Алматы приостановят работу банков

Функционирование банкоматов и терминалов для снятия наличных денег, проведения безналичной оплаты, пополнения банковских счетов физическими лицами будет обеспечиваться банками в обычном режиме.

Национальный Банк Республики Казахстан сообщил о приостановке работы банков второго уровня в Алматы и Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Это связанно с решением Госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК о приостановлении с 30 марта по 5 апреля текущего года в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций.

Работа расчетно-кассовых отделений банков второго уровня, расположенных в городах Алматы и Нур-Султан на указанный период, будет приостановлена.

Прием платежей и указаний на переводы денег от юридических и физических лиц будет осуществляться без ограничений через дистанционные каналы, в том числе интернет- и мобильный банкинг.

Функционирование банкоматов и терминалов для снятия наличных денег, проведения безналичной оплаты, пополнения банковских счетов физическими лицами будет обеспечиваться банками в обычном режиме.

Деятельность РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" по обработке платежей банков, Комитета Казначейства и других участников рынка будет осуществляться в штатном режиме, - говорится в сообщении.

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