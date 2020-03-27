В Алматы приостанавливается деятельность всех организаций

Исключение – для органов городского управления, продовольственных, медицинских и ветеринарных объектов, служб, обеспечивающих бесперебойную жизнедеятельность и безопасность города, а также СМИ.

Сегодня, 27 марта Госкомиссия утвердила дополнительное решение. С 30 марта по 5 апреля включительно временно приостанавливается деятельность всех организаций и предприятий, независимо от форм собственности, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге, посвященном дополнительным мерам по усилению режима карантина, сообщил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Исключение – для органов городского управления, продовольственных, медицинских и ветеринарных объектов, служб, обеспечивающих бесперебойную жизнедеятельность и безопасность города, а также СМИ. Список предприятий будет опубликован на сайте акимата города. Для уточнения нужно обращаться городской оперативный штаб.

Продолжит работу общественный транспорт - с 6 (шести) утра до семи вечера.

Сервисы доставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости будут доступны с 9 (девяти) утра 10 (десяти) вечера.

Всеми организациями, предприятиями и городскими службами будет усилен режим санитарной защиты задействованных сотрудников.

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