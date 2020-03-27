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Фонд по борьбе с коронавирусом создан в Павлодарской области

В фонд уже сделали пожертвование в размере 100 миллионов тенге.

Фото : Blockchain News27 марта 2020, 22:06

В Павлодарской области создан общественный фонд "Жаңа Павлодар", ставящий своими целями пресечение распространения КВИ в регионе, финансовую поддержку противоэпидемических мер, медицинскую и социальную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также сбор средств для закупа медицинских препаратов и оборудования, необходимых для борьбы с COVID-19, сообщает zakon.kz.

Со-основатель ERG Алиджан Рахманович Ибрагимов стал первым представителем крупного бизнеса, сделавшим пожертвование в фонд "Жаңа Павлодар". Его семья внесла 100 миллионов тенге. Средства меценатов будут направлены на мероприятия по недопущению распространения вируса в области.

Напомним, 20 марта Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам в связи с пандемией коронавируса и экономической обстановкой в мире и республике. Тогда Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором накапливались бы средства всех желающих помочь стране в этот непростой период. Как отметил Нурсултан Назарбаев, аналогичные фонды должны появиться в каждом областном центре и городах республиканского значения.

В фонд уже сделали пожертвование в размере 100 миллионов тенге.

Внести свой вклад может любой желающий, используя следующие реквизиты:

Общественный фонд "Жаңа Павлодар"

Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Луговая, 16

БИН 200340025017

ИИК KZ436010241000260921

АО "Народный Банк Казахстана" г. Павлодар

БИК HSBKKZKX


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