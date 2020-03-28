Каким предприятиям в Алматы разрешат работать. Полный список

Сюда вошли АЗС, доставка, пищевая промышленность.

С 28 марта в Алматы вводятся дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса. В их рамках все предприятия независимо от форм собственности должны приостановить работу. Но есть исключения, передает zakon.kz.

Оперативный штаб города под председательством акима составил список организаций, которые смогут продолжить работу. Сюда вошли:

Система здравоохранения:

больницы;

лабораторные услуги;

сертифицирование лекарственных препаратов и медицинских изделий;

учреждения, осуществляющие медицинские услуги на дому;

ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи.

Городская инфраструктура и коммунальные службы:

электроснабжение, освещение;

водоснабжение и водоотведение;

газоснабжение;

теплоснабжение;

источники ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и западного теплового комплекса;

купные и малые котельные;

противопожарная и аварийно-спасательные службы;

услуги органов управления в сфере управления жилищным фондом и коммунальными объектами (руководители, сантехники, электрики, инженеры, дворники, аварийно-технические службы по обслуживанию МЖД, в т.ч. опасных технических устройств);

уборка улиц и помещений;

сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;

дезинфекция;

организации обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения;

телекоммуникации (для работников инженерной службы (монтаж и строительство базовых станций сотовой связи, ремонтных бригад, центра управления сетями коммуникаций и технической поддержки обеспечить доступ ко всем закрытым на период карантина объектам, в том числе к объектам торговли, где располагаются базовые станции и (или) оборудование операторов связи);

услуги транспорта, включая только официально зарегистрированные службы такси (транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками);

аэропорты;

железнодорожные станции и предприятия (члены локомотивных бригад, а также лица и предприятия, участвующие в железнодорожных

перевозочных процессах);

почтовые, курьерские и грузовые перевозки;

социальное обеспечение.

Обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство:

пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости и упаковочных материалов для этих товаров;

сельское и тепличное хозяйство;

производство лекарственных препаратов, включая производство упаковочных материалов;

медицинского оборудования медицинских и инструментов,

продуктов санитарной гигиены;

бумажных изделий;

легкая промышленность (только по производству средств индивидуальной защиты).

Розничная торговля, услуги питания и строительство:

продуктовые магазины;

аптеки;

АЗС;

рестораны, бары, кафе, столовые только для самовывоза

в рамках разрешенного сектора или доставки – разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов;

строительство объектов на территории города Алматы.

Примечание: разрешена работа продовольственных рынков в капитальных строениях при условии соблюдения санитарноэпидемиологических требований в условиях введенного карантина.

Другие услуги:

сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий для населения, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов;

складирование и дистрибуция сырья для производств, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;

адвокаты и судебно-медицинские эксперты;

гостиницы, хостелы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных);

общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных);

дома престарелых;

приюты для детей, а также организации образования, находящихся на карантине;

приюты для бездомных;

приюты для животных;

агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища;

представители СМИ при наличии оригинала служебного удостоверения и редакционного задания, подписанного главным редактором издания;

благотворительных и волонтерских организаций;

лицензированные охранные услуги;

- ДП г.Алматы, ДЧС г.Алматы, Прокуратура г.Алматы, ДКНБ по г.Алматы, ПС КНБ РК по г.Алматы (подразделения, дислоцируемые в Алматинской области при возникновении обстановки), СГО РК, ДНБПК по г.Алматы, ДЭР г.Алматы, Национальной гвардии РК и МО РК, ДЮ г.Алматы, суды г. Алматы, ДО г.Алматы и местных органов военного управления города Алматы, сотрудники Института судебных экспертиз по городу Алматы;

- органы государственного управления.

Примечание: если сфера деятельности учреждения (организации) не перечислена выше, но руководитель данного учреждения (организации) считает, что деятельность учреждения (организации) важна для населения и жизнеобеспечения города, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в Оперативный штаб города Алматы.

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