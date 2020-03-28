Каким предприятиям в Алматы разрешат работать. Полный список
Сюда вошли АЗС, доставка, пищевая промышленность.
С 28 марта в Алматы вводятся дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса. В их рамках все предприятия независимо от форм собственности должны приостановить работу. Но есть исключения, передает zakon.kz.
Оперативный штаб города под председательством акима составил список организаций, которые смогут продолжить работу. Сюда вошли:
Система здравоохранения:
больницы;
лабораторные услуги;
сертифицирование лекарственных препаратов и медицинских изделий;
учреждения, осуществляющие медицинские услуги на дому;
ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи.
Городская инфраструктура и коммунальные службы:
электроснабжение, освещение;
водоснабжение и водоотведение;
газоснабжение;
теплоснабжение;
источники ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и западного теплового комплекса;
купные и малые котельные;
противопожарная и аварийно-спасательные службы;
услуги органов управления в сфере управления жилищным фондом и коммунальными объектами (руководители, сантехники, электрики, инженеры, дворники, аварийно-технические службы по обслуживанию МЖД, в т.ч. опасных технических устройств);
уборка улиц и помещений;
сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;
дезинфекция;
организации обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения;
телекоммуникации (для работников инженерной службы (монтаж и строительство базовых станций сотовой связи, ремонтных бригад, центра управления сетями коммуникаций и технической поддержки обеспечить доступ ко всем закрытым на период карантина объектам, в том числе к объектам торговли, где располагаются базовые станции и (или) оборудование операторов связи);
услуги транспорта, включая только официально зарегистрированные службы такси (транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками);
аэропорты;
железнодорожные станции и предприятия (члены локомотивных бригад, а также лица и предприятия, участвующие в железнодорожных
перевозочных процессах);
почтовые, курьерские и грузовые перевозки;
социальное обеспечение.
Обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство:
пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости и упаковочных материалов для этих товаров;
сельское и тепличное хозяйство;
производство лекарственных препаратов, включая производство упаковочных материалов;
медицинского оборудования медицинских и инструментов,
продуктов санитарной гигиены;
бумажных изделий;
легкая промышленность (только по производству средств индивидуальной защиты).
Розничная торговля, услуги питания и строительство:
продуктовые магазины;
аптеки;
АЗС;
рестораны, бары, кафе, столовые только для самовывоза
в рамках разрешенного сектора или доставки – разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов;
строительство объектов на территории города Алматы.
Примечание: разрешена работа продовольственных рынков в капитальных строениях при условии соблюдения санитарноэпидемиологических требований в условиях введенного карантина.
Другие услуги:
сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий для населения, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов;
складирование и дистрибуция сырья для производств, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;
адвокаты и судебно-медицинские эксперты;
гостиницы, хостелы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных);
общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных);
дома престарелых;
приюты для детей, а также организации образования, находящихся на карантине;
приюты для бездомных;
приюты для животных;
агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища;
представители СМИ при наличии оригинала служебного удостоверения и редакционного задания, подписанного главным редактором издания;
благотворительных и волонтерских организаций;
лицензированные охранные услуги;
- ДП г.Алматы, ДЧС г.Алматы, Прокуратура г.Алматы, ДКНБ по г.Алматы, ПС КНБ РК по г.Алматы (подразделения, дислоцируемые в Алматинской области при возникновении обстановки), СГО РК, ДНБПК по г.Алматы, ДЭР г.Алматы, Национальной гвардии РК и МО РК, ДЮ г.Алматы, суды г. Алматы, ДО г.Алматы и местных органов военного управления города Алматы, сотрудники Института судебных экспертиз по городу Алматы;
- органы государственного управления.
Примечание: если сфера деятельности учреждения (организации) не перечислена выше, но руководитель данного учреждения (организации) считает, что деятельность учреждения (организации) важна для населения и жизнеобеспечения города, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в Оперативный штаб города Алматы.
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