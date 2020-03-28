Передвигаться по Алматы можно будет только при наличии справки с работы

Ограничено передвижение по городу, за исключением определенных случаев.

В Алматы введены дополнительные меры по усилению режима карантина в городе Алматы, сообщает zakon.kz.

Так, в Алматы с 00:00 часов 28 марта до 00:00 часов 6 апреля 2020 года вводятся следующие ограничительные меры:

Ограничение на передвижение людей и транспорта по городу без крайней необходимости;

Ограничено передвижение по городу, за исключением следующих случаев:

- передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы или служебного удостоверения для тех организаций, деятельность которых включена в Список разрешенных отраслей и видов деятельности;

Примечание: справка с места работы должна включать наименование организации, БИН, вид деятельности, ФИО и контакты работодателя (руководителя организации) или сотрудника отдела кадров для проведения проверки, ФИО работника с указанием места жительства.

- приобретение продовольственных товаров в магазине в шаговой доступности в непосредственной близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;

- приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках в шаговой доступности в непосредственной близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;

- выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю;

- выгул домашних животных в радиусе не более 500 метров в шаговой доступности в непосредственной близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;

- выход из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;

- сотрудники и транспорт службы погребения, а также процессия не более 10 человек сопровождающих на не более чем 5 единицах автотранспорта;

Примечание: контроль расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов онлайн карт (2GIS, Yandex карты, Google maps).

- не допускается посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и т.д.;

- не допускается собираться в общественных местах группами больше трех человек, кроме людей из одной семьи;

- максимально ограничить выход на работу лиц, входящих в группу риска, имеющих общие проблемы со здоровьем или хронические заболевания старше 55 лет, а также всех лиц, старше 65 лет, обеспечить режим их домашней изоляции (при необходимости предусмотреть специальный уход силами Управления социального благосостояния города Алматы и волонтерских организаций)

- не допускается передвижение по городу несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых;

- не допускается посещение мест массового скопления населения, в том числе часто посещаемых мест (улиц) для пеших прогулок, парков, скверов, набережных, площадей, детских и спортивных площадок и иных мест отдыха;

- не допускается проведение (совершение) в культовых зданиях (сооружениях) богослужений, религиозных обрядов, церемоний и собраний с массовым скоплением населения.

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