Какие штрафы предусмотрены за нарушение карантина в Алматы

Улицы города будут круглосуточно патрулироваться силами правоохранительных органов и Национальной гвардии РК, а также подразделениями Вооруженных Сил РК.

С 28 марта в Алматы вводятся дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса. За нарушение правил карантина нарушителей будут привлекать к ответственности, сообщает zakon.kz.

Улицы города будут круглосуточно патрулироваться силами правоохранительных органов и Национальной гвардии РК, а также подразделениями Вооруженных Сил РК.

За невыполнение установленных мер и ограничений карантина предусмотрена административная ответственность (статья 476 КоАП – штраф 10 МРП либо арест до 15 суток).

За неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного положения предусмотрена уголовная ответственность (статья 379 УК РК – штраф 2 тыс. МРП или лишение свободы на 2 года).

За нарушение санитарных правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание (статья 304 УК – штраф в размере до 2 тыс. МРП либо ограничение свободы на срок до 2-х лет).

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