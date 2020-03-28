Mercedes загорелся после ДТП в Алматы – водитель погиб

Очевидцы попытались потушить огонь своими силами, но безуспешно.

ДТП произошло на улице Кали Надырова рядом с улицей Шолпан, сообщает корреспондент zakon.kz.

Mercedes-Benz Е-класса двигался по улице Кали Надырова в южном направлении. На повороте водитель не справился с управление, машина вылетела с дороги, ее закрутило, отбросило в сторону и перескочив через дорогу, она упала в арык.

По словам жильцов близлежащих домов, они услышали грохот и выбежали на улицу, где увидели разбросанные по проезжей части обломки машины. Сам автомобиль находился в арыке и начинал возгораться.

Подбежавшие к месту ДТП очевидцы увидели, что водитель лежит в арыке.

Они вызвали скорую, полицию и пожарных, затем попытались потушить огонь своими силами, но безуспешно. Пожар устранили прибывшие пожарные.

Медики констатировали смерть водителя.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

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