Mercedes загорелся после ДТП в Алматы – водитель погиб
Очевидцы попытались потушить огонь своими силами, но безуспешно.
ДТП произошло на улице Кали Надырова рядом с улицей Шолпан, сообщает корреспондент zakon.kz.
Mercedes-Benz Е-класса двигался по улице Кали Надырова в южном направлении. На повороте водитель не справился с управление, машина вылетела с дороги, ее закрутило, отбросило в сторону и перескочив через дорогу, она упала в арык.
По словам жильцов близлежащих домов, они услышали грохот и выбежали на улицу, где увидели разбросанные по проезжей части обломки машины. Сам автомобиль находился в арыке и начинал возгораться.
Подбежавшие к месту ДТП очевидцы увидели, что водитель лежит в арыке.
Они вызвали скорую, полицию и пожарных, затем попытались потушить огонь своими силами, но безуспешно. Пожар устранили прибывшие пожарные.
Медики констатировали смерть водителя.
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.
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